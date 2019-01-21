Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Крокодил

Вы редко докапываетесь до истины. Предпочитаете руководствоваться общественным мнением. Вас легко уговорить на любую авантюру, главное красиво расписать выгоду. Вы легковерны и доверчивы. Вам нужно больше времени уделять деталям и учиться принимать собственные решения. Старайтесь чаще заглядывать за обертку.

Зубы

Вас много агрессии. Возможно в последнее время многие знакомые отдаляются от вас, причиной тому негативные эмоции, которые вы распространяете вокруг. Возможно так вы пытаетесь защититься от обстоятельств, которые сложились у вас в данный момент. Но это не выход. Постарайтесь обдумать все еще один раз. Правильное решение не так далеко. Главное помните, что на эмоциях редко можно сделать правильный выход. Постарайтесь успокоиться и расслабиться.

Лодка

В любой ситуации вы стараетесь сохранять спокойствие. Это прекрасная черта. Вас просто так не сбить с верного пути. Окружающие всегда считаются с вашим мнением.Вы ответственны и всегда выполняете данные обещания. Так держать!

Два рыболова

Вы педантичны и скрупулезны. Вы способны довести до бешенства окружающих, своим стремлением докопаться во всем до сути. Вы недоверчивы и подозрительны. Старайтесь все же больше доверять людям, хотя бы самым близким. И больше бывайте на природе. Вам это просто необходимо.

Пройдите также другой психологический тест, который расскажет вам много нового. А этот простой тест позволит вам узнать о том, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах. Посмотрите также на то, как вы держите телефон - это может много рассказать о вашем характере.