Глава разведки России попал под санкции Евросоюза [ Редактировать ]
В понедельник, 21 января, на сайте Совета Евросоюза по иностранным делам опубликован санкционный список в отношении лиц, причастных к использованию и развитию химического оружия. Об этом в Twitter сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рихард Йозвяк.
"В список включены двое сотрудников ГРУ, а также глава ГРУ и его заместитель, несущие ответственность за транспортировку и применение в Солсбери (Великобритания) нервно-паралитического вещества 4 марта 2018 года", - говорится в заявлении.
В связанный с химоружием санционный список также включены пять физических и одно юридическое лицо из Сирии.
Фамилии подпавших под санкции людей в ЕС обещают обнародовать в скором времени.
Санкции, в случае с физлицами, предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. В случае с юрлицами они предусматривают замораживание активов. Кроме того, физлица и компании из ЕС не имеют права передавать денежные средства в распоряжение фигурантов санкционного списка, подчеркивается в документе.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что отмена санкций против России должна быть четко привязана к прогрессу урегулирования ситуации на востоке Украины
по теме
Захват украинских моряков: капитан судна выдвинул ультиматум
Капитан захваченного россиянами вблизи Керченского пролива украинского судна "Бердянск" Роман Мокряк сделал заявление
Эсминец США вошел в Черное море (фото)
Американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75) вошел в акваторию Черного моря в субботу
Евросоюз выделит Украине €4,5 млрд
В индикативный план строительства трансъевропейской транспортной сети TEN-T включены 39 украинских инфраструктурных проектов, которые предусмотрены стратегией Drive Ukraine 2030
В России столкнулись два истребителя: появилась информация о спасении пилота
Минобороны России опровергло свое заявление о спасение двух летчиков Су-34 в Японском море
Политзаключенного Кольченко выпустили из изолятора
Украинского политзаключенного Александра Кольченко, который содержится в исправительной колонии в российском Копейске, выпустили из штрафного изолятора