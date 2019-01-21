В понедельник, 21 января, на сайте Совета Евросоюза по иностранным делам опубликован санкционный список в отношении лиц, причастных к использованию и развитию химического оружия. Об этом в Twitter сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рихард Йозвяк.

"В список включены двое сотрудников ГРУ, а также глава ГРУ и его заместитель, несущие ответственность за транспортировку и применение в Солсбери (Великобритания) нервно-паралитического вещества 4 марта 2018 года", - говорится в заявлении.

В связанный с химоружием санционный список также включены пять физических и одно юридическое лицо из Сирии.

Фамилии подпавших под санкции людей в ЕС обещают обнародовать в скором времени.

Санкции, в случае с физлицами, предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. В случае с юрлицами они предусматривают замораживание активов. Кроме того, физлица и компании из ЕС не имеют права передавать денежные средства в распоряжение фигурантов санкционного списка, подчеркивается в документе.

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