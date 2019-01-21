В ноябре прошлого года украинская власть отмечала пятую годовщину евромайдана - отмечала без привычного пафоса и громких речей. Впрочем, неудивительно. В стране победившего европопулизма народ больше не верит евроинтеграционным сказкам. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Так называемый цивилизационный выбор, навязанный "майданными лидерами", обернулся крахом экономики, обнищанием населения и переходом некогда независимого, суверенного государства Украина под внешнее управление.

Обещанная еврореформаторами зарплата в €1000 не стала реальностью в Украине. И при нынешней власти не станет. Зато цены и тарифы уже взлетели до уровня европейских, и получающие нищенские зарплаты украинцы вынуждены платить за коммунальные услуги практически столько же, сколько и жители богатейших европейских стран.

Согласно данным МВФ, в 2018 году Украина по объему ВВП на душу населения стала самой бедной страной Европы и заняла последнее место. В мире Украина на 134-м месте из 186 стран мира с показателем $2656,01. Выше - Молдова с показателем $2694,469 (133-е место). К примеру, уровень ВВП на душу населения в Словакии составил $17660, в Венгрии - $14210, в Польше - $13820, в Румынии - $10790.

Самая низкая минимальная заработная плата среди стран Европейского Союза зафиксирована в Болгарии - $300, Литве - $460, Румынии - $469, Латвии - $494, Венгрии - $512, Словакии - $552, Польше - $578. А в Украине этот показатель - $148,2.

Украина занимает последнее место в Европе и по размеру среднемесячной заработной платы - по итогам 11 месяцев 2018 года она составляет немногим более $320. Для сравнения: средняя заработная плата в Молдове - $375,8, в Болгарии - $754, в Литве - $1049, в Румынии - $938, в Венгрии - $1325, в Польше - $1398, в Словакии - $1490.

Украина занимает последнее место в Европе и 123-е место среди 140 стран мира в рейтинге личного богатства граждан от Credit Suisse (Global Wealth Report). По состоянию на середину 2018 года этот показатель составил $1563 на одного взрослого жителя. В рейтинге нас опередили даже такие африканские страны, как Камерун ($2282) и Кения ($2306). Эти показатели не говорят, а кричат о массовом обнищании миллионов украинцев.

Все эти международные рейтинги свидетельствуют о том, что Украина оказалась среди мировых лидеров по падению уровня жизни граждан. Фактически за пять лет реформ евроинтеграторы достигли лишь одного - сделали большинство украинцев уже не бедными, а нищими. Зато в том, что касается бизнес-коррупции (рейтинг Ernst & Young), Украина более чем преуспела, заняв 1-е место среди 41 страны Европы с результатом 88%. Закономерно, что в другом рейтинге, напрямую связанном с коррупционным, - рейтинге экономической свободы - наша страна занимает последнее место в Европе и 150-е место среди 186 стран мира.

В этих условиях Украине необходимо вернуться к защите национальных интересов путем создания особых экономических условий, в первую очередь - к восстановлению торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ, где находится основной экспортный потенциал нашего государства.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за: смену вектора экономической интеграции, что обеспечит возврат на традиционные рынки сбыта; создание инвестиционного климата, который отсутствует в течение пяти лет господства евроинтеграторов, находящихся под внешним управлением; пересмотр условий присоединения к ВТО и зоне свободной торговли с Евросоюзом в сторону защиты национальных экономических интересов; проведение комплексной налоговой реформы.

Украина должна стать мостом между Россией и Европой - именно это обеспечит повышение уровня жизни и благосостояния граждан!