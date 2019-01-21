В Брюсселе стартовали газовые переговоры [ Редактировать ]
В понедельник, 21 января, в Брюсселе начались трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС по газу, сообщает ТАСС.
В них принимают участие министр энергетики России Александр Новак, вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, глава Нафтогаза Андрей Коболев.
Главной темой переговоров станут перспективы транзита газа через территорию Украины после завершения контракта с Россией 31 декабря 2019 года.
Перед трехсторонними переговорами Еврокомиссия традиционно провела двусторонние встречи отдельно с Россией и Украиной.
Это второй раунд трехсторонних консультаций по газу, первый состоялся в июле прошлого года в Берлине. Россия, ЕК и Украина договорились тогда создать экспертную рабочую группу для обсуждения всех вопросов транзита газа после 2019 года.
Ранее мы писали о том, что украинская сторона готова к конструктивному диалогу во время трехсторонних газовых переговоров с Россией и ЕС.
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