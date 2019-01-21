Вибили стіни та вивезли банкомати: у Канаді пограбували чотири банки [ Редактировать ]
Одразу чотири незвичні пограбування сталися у канадському місті Сейнт Джонс минулого тижня.
Двоє зловмисників, аби дістатися до банків, використали трактор. Екскаватором вибивали стіни та вивозили банкомати. Під час четвертого пограбування грабіжників затримала поліція. Суму завданих фінансовим установам збитків ще не підрахували, але користувачі соцмереж жартують: незабаром усі банки в місті, населення якого трохи перевищує 100 тисяч, будуть зачинені на ремонт.
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