У Північній Ірландії знову активізувалися терористи. Поліція затримала чотирьох чоловіків у зв'язку із вибухом автомобіля в місті Лондондеррі. Атаку приписують терористичній організації "Нова ІРА" - це наступники сепаратистської воєнізованої організації, яка виступала за незалежну Ірландію.

Подробиці - у нашого британського кореспондента Світлани Чернецької.

Здавалось би, нічого особливого. Автівка зупинилася поблизу будівлі суду. Але, не запаркувавшись як слід, за мить із машини стрімголов вибігає водій. Ще за кілька хвилин до благодійної організації "Самаритяни" надходить дзвінок з попередженням про бомбу. Поліція перехопила повідомлення і тут же оточила район.

До вибуху офіцерам вдалося евакуювати усі сусідні будівлі. Тож жертв змогли уникнути.

"Ця бомба могла здетонувати в будь-який момент. Пристрій був доволі нестабільний. Його провезли повз домівки людей, по вулицях нашого міста. Жорстокий, спланований вчинок. Очевидно, що це була показова спроба вбити людей", - наголосив Марк Гамільтон, заступник начальника поліції Лондондеррі.

Зараз вже відомо - машину відібрали у водія, що доставляв піцу. Йому погрожували пістолетом. Поліцейські затримали чотирьох чоловіків у зв'язку з цим нападом. Їм від 20 до 42 років. Скоріше за все вони входять до забороненої організації "Нова ІРА". Це - наступники Ірландської республіканської армії, яка відповідальна за три десятиліття насильства в Північній Ірландії.

"На превеликий жаль останні 10 років рівень терористичної загрози в регіоні дуже серйозний. Тож ми не розглядаємо це як ескалацію насилля. Це продовження ненависті щодо цього міста і його людей, яку розповсюджують дисидентські організації. І це дуже тривожно", - зазначив Марк Гамільтон, заступник начальника поліції Лондондеррі.

"Нова ІРА" - малочисельна дисидентська республіканська група у Північній Ірландії. Виступає проти мирної угоди між Лондоном та Белфастом 1998 року. Члени цієї організації хочуть незалежності Північної Ірландії. І за останні роки провели серію терактів.