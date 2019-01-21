Журналіста "страна.ua" намагаються притягти до кримінальної відповідальності. В'ячеславу Селезньову закидають незаконне зберігання наркотиків.

Сьогодні його викликали на допит. Втім, у колег журналіста своя версія щодо звинувачення. Вони вважають, що у такий спосіб правоохоронці намагаються помститися Селезньову за відмову співпрацювати та передавати інформацію про роботу видання.

"16 числа, о 7.20 ранку - до мене прийшли двоє поліцейських і сказали, щоб я пройшов з ними у наркодиспансер. Мене там обстежили - перевірили нирки, печінку, тиск. А потім ми приїхали сюди, у Печерський відділок. Мені вручили підозру на 21 число, на допит. Сьогодні мав відбутися допит. Подзвонив слідчий, сказав що допит переноситься на іншу дату", - розповідає В'ячеслав Селезньов, журналіст видання "страна.ua".

"Предъявили к нему ряд невыполнимых требований, в частности, под шантажом, давлением и угрозами заставили его сотрудничать со Службой Безопасности. С тем, чтобы сливать системную информацию о сотрудниках нашего издания. Слава, как порядочный человек - отказался это делать", - зазначила Світлана Крюкова, редактор видання "страна.ua".