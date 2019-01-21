За 10 років подвоїлася кількість мільярдерів - експерти [ Редактировать ]
Кількість мільярдерів за останнє десятиліття зросла майже вдвічі. Нині їх у світі - 2208, - такі дані наводить Міжнародна благодійна організація "Oxfam International" у звіті, виданому напередодні Всесвітнього Економічного Форуму у Давосі.
За її даними, протягом останніх двох років - щодва дні - у світі з'являвся новий мільярдер. А їхні статки щодня зростали на 2,5 мільярди доларів.
Так статки 26 найбагатших людей дорівнюють фінансовому стану майже 4 мільярдів найбідніших. Найзаможнішим названо власника компанії "Amazon" Джеффа Безоса. У нього - 112 мільярдів доларів. Один відсоток його статків дорівнює бюджету охорони здоров'я Ефіопії.
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