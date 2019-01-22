Посол України в Туреччині оприлюднив список постраждалих моряків вантажного судна

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга оприлюднив у своєму Twitter список постраждалих моряків, членів команди вантажного судна, яке затонуло біля турецького узбережжя. Також дипломат повідомив, що у лікарні, в місті Самсун, їх відвідали консул та представники української громади