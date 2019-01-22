Пожар в Керченском проливе: оба судна затонули [ Редактировать ]
Количество жертв пожаров на судах под флагом Танзании, которые базируются возле Керченского пролива, увеличилось до 14 человек.
Об этом сообщает "Корреспондент".
Без вести пропавшими числятся еще пять человек. В спасательной операции участвует около 10 различных судов.
По информации издания, оба судна "Маэстро" и "Кандий" затонули. В керченскую больницу стали поступать пострадавшие с переохлаждением - обморожением. Также пострадавшие поступают и в больницы Краснодарского края.
Предположительно, все погибшие - граждане Турции и Индии. Видео пожара смотрите по ссылке.
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