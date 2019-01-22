В связи с празднованием Дня Соборности Украины 22 января в центре Киева будет полностью ограниченно движение всех видов транспорта, в том числе общественного.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

С 5:30 утра до окончания торжественных мероприятий будет перекрыто движение на таких участках:

ул. Владимирская (от ул. Большой Житомирской до ул. Ириниской);

Владимирский проезд (от ул. Владимирской до ул. Михайловской);

Михайловский переулок (от ул. Софийской до ул. Михайловской);

ул. Софийская (от ул. Владимирской до Михайловского переулка);

ул. Аллы Тарасовой (от Владимирского проезда до Михайловского переулка);

ул. Малая Житомирская (от Владимирского проезда до Михайловского переулка);

пер. Рыльского (от ул. Стрелйецко до ул. Владимирской);

ул. Стрелецкая (от ул. Большой Житомирской до ул. Рейтарской);

Георгиевский переулок (от ул. Стрелецкой до ул. Рейтарской).

Также, начиная с 10:15 до 10:25 перекроют движение на пересечении ул. Грушевского и Петровской аллеи (памятник погибшим во время Революции достоинства).

Движение транспорта частично будет ограничено:

С 12:00 до 13:30 во время движения колонны представителей общественной организации "Твій шлях" от Майдана Независимости по ул. Михайловской, Крещатик, пл. Европейская и ул. Крещатик до пересечения ул. Грушевского и Петровской аллеи (памятник погибшим во время Революции Достоинства).

Об истории праздника Дня Соборности читайте в нашем материале.