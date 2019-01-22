День Соборности Украины: где перекроют движение [ Редактировать ]
В связи с празднованием Дня Соборности Украины 22 января в центре Киева будет полностью ограниченно движение всех видов транспорта, в том числе общественного.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
С 5:30 утра до окончания торжественных мероприятий будет перекрыто движение на таких участках:
- ул. Владимирская (от ул. Большой Житомирской до ул. Ириниской);
- Владимирский проезд (от ул. Владимирской до ул. Михайловской);
- Михайловский переулок (от ул. Софийской до ул. Михайловской);
- ул. Софийская (от ул. Владимирской до Михайловского переулка);
- ул. Аллы Тарасовой (от Владимирского проезда до Михайловского переулка);
- ул. Малая Житомирская (от Владимирского проезда до Михайловского переулка);
- пер. Рыльского (от ул. Стрелйецко до ул. Владимирской);
- ул. Стрелецкая (от ул. Большой Житомирской до ул. Рейтарской);
- Георгиевский переулок (от ул. Стрелецкой до ул. Рейтарской).
Также, начиная с 10:15 до 10:25 перекроют движение на пересечении ул. Грушевского и Петровской аллеи (памятник погибшим во время Революции достоинства).
Движение транспорта частично будет ограничено:
С 12:00 до 13:30 во время движения колонны представителей общественной организации "Твій шлях" от Майдана Независимости по ул. Михайловской, Крещатик, пл. Европейская и ул. Крещатик до пересечения ул. Грушевского и Петровской аллеи (памятник погибшим во время Революции Достоинства).
Об истории праздника Дня Соборности читайте в нашем материале.
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