Пожар в Керченском проливе: судна задействованы в поставках газа [ Редактировать ]
Газовые танкеры "Маэстро" и "Канди", которые загорелись в районе Керченского пролива, задействованы в незаконных поставок газа в Сирию, начиная с 2016 года.
Об этом сообщает МинТОТ со ссылкой на данные Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
По данным международных мониторинговых систем, танкер "Канди" вышел из российского порта Темрюк 20 января, но на момент аварии на судне не работала система AIS (Automatic Identification System).
"Такие действия иностранных компаний, причастных к морским перевозкам, направлены на избежание ответственности со стороны украинского законодательства, а также попытки не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции", - заявили в МинТОТ.
"Сейчас трудно установить происхождение газа, который перевозился, однако по имеющейся информации, указанные судна привлекались к поставкам газа, добытого как с украинского шельфа, так и из других стран", - добавляют в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что танкеры ранее заходили в закрытые порты временно оккупированного Крыма и являются нарушителями режима временно оккупированных территорий.
Предположительно, все погибшие - граждане Турции и Индии. Видео пожара смотрите по ссылке.
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