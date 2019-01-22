На Донбасі не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
Українську державність на сході країни боронять українські воїни. Минулої доби вони двічі потрапляли під ворожий вогонь.
Російські найманці з гранатометів обстрілювали околиці Мар'їнки під Донецьком. На півдні били по Водяному. Жоден боєць не постраждав.
Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика. Сьогодні на лінії розмежування обстрілів не було.
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