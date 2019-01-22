Правоохранители разыскали врача-нарколога Елену Федирко, свидетеля по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии в Харькове, фигурантом которого является Елена Зайцева.

В деле появился ряд нестыковок, связанный с выявлением опиатов. Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, изложив детали следствия и судебных заседаний.

"В соответствии с действующим законодательством, водителей Зайцеву и Дронова направили в Харьковский областной наркодиспансер для прохождения медицинского осмотра и отбора биологического материала. Осмотр провела врач-нарколог Федирко в присутствии медицинской сестры Саенко и двух полицейских. Биологический материал у двух водителей отобрали. К Дронову замечаний ни по осмотру, ни по анализам не было. У Зайцевой в результате осмотра наркологом были выявлены и внесены в акт признаки наркотического опьянения. Плюс результаты лабораторных тестов подтвердили - в моче у Зайцевой найдены опиаты", - написала Матвеева.

По ее словам, согласно судебно-токсикологической экспертизе, в моче Зайцевой было наркотическое средство - кодеин и психотропное вещество - фенобарбитал.

"Следователь допросил еще в 2017 году врача-нарколога Федирко, которая подтвердила, что количество наркотических средств в подобных случаях не рассчитывается", - добавила адвокат.

Матвеева уточнила, что следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, на рассмотрение которой поставил вопрос: была ли Зайцева в момент ДТП в состоянии, вызванном воздействием наркотических или иных одурманивающих средств?

"Но при этом не передал эксперту ни одного документа по данному вопросу и, естественно, эксперт написал отказ в предоставлении информации по вопросу, прямо указав причину - отсутствие документов для исследования, а не то, что Зайцева не находилась в состоянии наркотического опьянения. Почувствуйте разницу!" - подчеркнула она.

По ее словам, также прокуроры не увидели в этих материалах отягчающего обстоятельства и обвинительный акт ушел в суд без него.

Ранее мы сообщали, что защита Зайцевой пошла на радикальные меры.