ДТП в Харькове: появилась скандальная информация о наркотиках [ Редактировать ]
Правоохранители разыскали врача-нарколога Елену Федирко, свидетеля по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии в Харькове, фигурантом которого является Елена Зайцева.
В деле появился ряд нестыковок, связанный с выявлением опиатов. Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, изложив детали следствия и судебных заседаний.
"В соответствии с действующим законодательством, водителей Зайцеву и Дронова направили в Харьковский областной наркодиспансер для прохождения медицинского осмотра и отбора биологического материала. Осмотр провела врач-нарколог Федирко в присутствии медицинской сестры Саенко и двух полицейских. Биологический материал у двух водителей отобрали. К Дронову замечаний ни по осмотру, ни по анализам не было. У Зайцевой в результате осмотра наркологом были выявлены и внесены в акт признаки наркотического опьянения. Плюс результаты лабораторных тестов подтвердили - в моче у Зайцевой найдены опиаты", - написала Матвеева.
По ее словам, согласно судебно-токсикологической экспертизе, в моче Зайцевой было наркотическое средство - кодеин и психотропное вещество - фенобарбитал.
"Следователь допросил еще в 2017 году врача-нарколога Федирко, которая подтвердила, что количество наркотических средств в подобных случаях не рассчитывается", - добавила адвокат.
Матвеева уточнила, что следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, на рассмотрение которой поставил вопрос: была ли Зайцева в момент ДТП в состоянии, вызванном воздействием наркотических или иных одурманивающих средств?
"Но при этом не передал эксперту ни одного документа по данному вопросу и, естественно, эксперт написал отказ в предоставлении информации по вопросу, прямо указав причину - отсутствие документов для исследования, а не то, что Зайцева не находилась в состоянии наркотического опьянения. Почувствуйте разницу!" - подчеркнула она.
По ее словам, также прокуроры не увидели в этих материалах отягчающего обстоятельства и обвинительный акт ушел в суд без него.
Ранее мы сообщали, что защита Зайцевой пошла на радикальные меры.
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