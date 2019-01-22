22 января объявили номинантов на главную кинопремию года - "Оскар 2019. Видео появилось на официальном YouTube-канале "Оскара". Вот основные номинанты в главных категориях:

Лучший фильм

"Черная пантера"

"Черный клановец"

"Рома"

"Звезда родилась"

"Фаворитка"

"Власть"

Лучший фильм на иностранном языке

"Рома" (Мексика)

"Холодная война" (Польша)

"Магазинные воришки" (Япония)

"Капернаум" (Ливан)

"Работа без авторства" (Германия)

Лучший режиссер

Альфонсо Куарон - "Рома"

Адам МакКей - "Власть"

Спайк Ли - "Черный клановец"

Павел Павликовский - "Холодная война"

Йоргос Лантимос - "Фаворитка"

Лучший актер

Рами Малек - "Богемская рапсодия"

Кристиан Бэйл - "Власть"

Вигго Мортенсен - "Зеленая книга"

Брэдли Купер - "Звезда родилась"

Итан Хоук - "Дневник пастыря"

Уиллем Дефо - "На пороге вечности"

Лучшая актриса:

Гленн Клоуз - "Жена"

Леди Гага - "Звезда родилась"

Оливия Колман - "Фаворитка"

Мелисса МакКарти - "Сможете ли вы меня простить?"

Ялица Апарисио - "Рома"



Лучшая актриса второго плана:

Эмма Стоун - "Фаворитка"

Рэйчел Вайс - "Фаворитка"

Эми Адамс - "Власть"

Реджина Кинг - "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Марина Де Тавира - "Рома"

Лучший актер второго плана

Махершала Али - "Зеленая книга"

Ричард Э. Грант - "Сможете ли вы меня простить?"

Тимоти Шаламе - "Красивый мальчик"

Сэм Эллиотт - "Звезда родилась"

Сэм Рокуэлл - "Власть"

Лучший композитор

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Остров собак"

"Черная пантера"

"Черный клановец"

Лучший анимационный фильм

"Суперсемейка 2"

"Человек-паук: Через вселенные"

"Ральф против интернета"

"Остров собак"

"Мирай из будущего"

Лучший дизайн костюмов

"Баллада Бастера Скрагсса"

"Черная Пантера"

"Фаворитка"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Две королевы"

Лучший документальный фильм

"RBG"

"Будешь моим соседом?"

"Minding the Gap";

"Свободный подъем в одиночку"

Лучший монтаж

"Зеленая книга"

"Богемская рапсодия"

"Черный клановец"

"Фаворитка"

"Власть".

Лучший монтаж звука

"Человек на Луне"

"Тихое место"

"Богемская рапсодия"

"Черная Пантера"

"Рома"

Лучшие визуальные эффекты

"Человек на Луне"

"Мстители: Война бесконечности"

"Хан Соло: Звездные войны. Истории"

"Первому игроку приготовиться"

"Кристофер Робин"

Лучшая песня

"Shallow" - "Звезда родилась"

"All the Stars" - "Черная Пантера"

"Girl In The Movies" - "Пышка"

"I'll Fight" - "RBG"

"The Place Where Lost Things Go" - "Мэри Поппинс возвращается"

91-я церемония вручения "Оскара" пройдет в ночь с 24 на 25 февраля.

Ранее сообщалось, кто получил кинопремию "Золотой глобус".