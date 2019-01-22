В ПАРЄ представили результати порушеннь прав людини у Криму [ Редактировать ]
Про зачистки в окупованому Криму говорили у Страсбурзі. Кілька правозахисних організацій на конференції в ПАРЄ представили результати досліджень про порушення прав людини на захопленому півострові.
Активісти вкотре нагадали європейцям про злочини російської влади в Криму. За п'ять років окупації на території півострова винесли майже дві з половиною тисячі судових вироків про депортацію.
Крім того, окупаційна влада вдається до інших способів, аби примусити нелояльних кримчан виїхати самотужки: відбирає земельні ділянки, обмежує в правах, переслідує на релігійному підґрунті. Це питання особливо гостро звучить на тлі пошуку в ПАРЄ інструментів для повернення в сесійну залу Росії, яка шантажує Раду Європи відмовою платити внески.
"Нам дуже важливо показувати, що, по-перше, взагалі немає ніякого прогресу з російського боку по виконанню тих попередніх резолюцій і закликів, які були до неї, і також інший заклик - це відкрити Крим для міжнародних організацій, таких як Рада Європи, ООН, ОБСЄ, тому що п'ять років Крим фактично заблоковантй для них", - говорить Тетяна Печончик, представниця ГО "Центр інформації про права людини".
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