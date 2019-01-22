На среду, 23 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

Таким образом, по сравнению со значениями 22 января, курс доллара снизится на шесть копеек. За неделю - с 15 января, когда курс был 28,02 гривны на один доллар, американская валюта стала дешевле на 13 копеек.

После нового года официальный курс доллара поднялся выше психологической отметки в 28 гривен. Последний раз доллар стоил дороже 28 гривен 5 декабря 2018 года.

Ранее мы сообщали о том, что НБУ на 22 января 2019 года укрепил курс гривны.