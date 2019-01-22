Курс доллара в Украине упал [ Редактировать ]
На среду, 23 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
Таким образом, по сравнению со значениями 22 января, курс доллара снизится на шесть копеек. За неделю - с 15 января, когда курс был 28,02 гривны на один доллар, американская валюта стала дешевле на 13 копеек.
После нового года официальный курс доллара поднялся выше психологической отметки в 28 гривен. Последний раз доллар стоил дороже 28 гривен 5 декабря 2018 года.
Ранее мы сообщали о том, что НБУ на 22 января 2019 года укрепил курс гривны.
по теме
В Украине отменят все банкноты до 10 гривен: что будет с купюрой
Национальный банк Украины (НБУ), который уже ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны
Средняя зарплата: сколько будут получать украинцы в 2019 году
В Министерстве финансов озвучили, какой будет среднемесячная зарплата украинцев в 2019 году.
Курс доллара заметно упал на межбанке
В четверг, 3 января, курс доллара на межбанке в продаже снизился
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 22 января
Во вторник, 22 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились
Курс валют в Украине на 22 января
Национальный банк Украины на 22 января 2019 года укрепил курс гривны