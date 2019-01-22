МВС отримає сучасні українські літаки. Відомство планує замовити їх у Харкові для Нацгвардії та рятувальників. Зразки машин сьогодні на підприємстві оглянув очільник МВС.

За словами Арсена Авакова, фінансування розпочнеться навесні. Загалом придбати планують - 10 машин Ан-178. Проект розрахований на п'ять років.

"У нас есть понимание, что есть некомплект самолетов для Национальной гвардии и есть некомплект самолетов для, самое такое болезненное направление, для службы чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что машины Ан-72 будут для нужд Национальной гвардии Украины, и там используется пару таких самолетов, поэтому нам удобно, экономично и компактно будет иметь машины одного класса, и машины Ан-178 и Ан-3 мы будем брать для службы чрезвычайных ситуаций", - заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.