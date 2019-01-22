Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Харкові оглянув зразки сучасних літаків для Нацгвардії [ Редактировать ]
МВС отримає сучасні українські літаки. Відомство планує замовити їх у Харкові для Нацгвардії та рятувальників. Зразки машин сьогодні на підприємстві оглянув очільник МВС.
За словами Арсена Авакова, фінансування розпочнеться навесні. Загалом придбати планують - 10 машин Ан-178. Проект розрахований на п'ять років.
"У нас есть понимание, что есть некомплект самолетов для Национальной гвардии и есть некомплект самолетов для, самое такое болезненное направление, для службы чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что машины Ан-72 будут для нужд Национальной гвардии Украины, и там используется пару таких самолетов, поэтому нам удобно, экономично и компактно будет иметь машины одного класса, и машины Ан-178 и Ан-3 мы будем брать для службы чрезвычайных ситуаций", - заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.
по теме
Сторіччя соборності: як в Україні відзначили символічну дату?
Сторіччя Соборності відзначають сьогодні по всій Україні. Мої колеги з різних регіонів країни докладніше розкажуть, як святкували цю символічну дату
В Україні можуть відновити виробництво АН-124 "Руслан"
Виробництво найвантажопідйомнішого серійного літака в світі АН-124 "Руслан" цього року можуть відновити. Про це повідомив заступник генерального директора концерну "Укроборонпром" Сергій Омельченко. Збирати літак планують без використання вузлів російського виробництва
ДТП в Харькове: нарколог раскрыла детали осмотра Зайцевой после аварии
Врач-нарколог сделала шокирующее заявление во время судебного заседания
В России разбился бомбардировщик, есть погибшие
В России разбился бомбардировщик при посадке на военный аэродром
ДТП в Харькове: появилась скандальная информация о наркотиках
Спустя полгода нашлась врач - нарколог, которая проверяла Елену Зайцеву