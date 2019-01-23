Чотири ворожих обстріли зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти били з гранатометів та стрілецької зброї. У відповідь армійці знищили двох бойовиків.

Напередодні найманці відкрили вогонь по представниках ДСНС, які розміновували територію для ремонтних робіт на газогоні поблизу міста Мар'їнка.

Поранення отримав сержант служби цивільного захисту. Найманці продовжували стріляти, щоб не допустити групу лікарів до пораненого.