В среду, 23 января, Киев сковали пробки. Наиболее затруднено движение транспорта на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади, Набережном шоссе, о чем свидетельствуют данные Google Maps.

Около 8:15 на проспекте Победы наибольшие пробки наблюдались в районе станций метро "Житомирская", "Святошин", а также Национального цирка Украины по направлению к центру.

Также местами "стоит" улица Вадима Гетьмана, проспект Леся Курбаса и далее - проспект Космонавта Комарова, улица Щусева в районе метро "Дорогожичи", улица Юрия Ильенко, часть улицы Сечевых Стрельцов, улица Семена Скляренко. В центре также несколько затруднено движение на бульваре Тараса Шевченко.

Затруднено движение и на Набережном шоссе, проспекте Героев Сталинграда, местами - на Северном мосту, на подъезде к мосту Метро с левого берега, моста Патона, Дарницком мосту, на подъезде к Южному мосту со стороны левого берега.

Ранее мы писали о том, что, трасса "Киев-Одесса" частично заблокирована.