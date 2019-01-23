Снегопад "парализовал" Киев [ Редактировать ]
В среду, 23 января, Киев сковали пробки. Наиболее затруднено движение транспорта на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади, Набережном шоссе, о чем свидетельствуют данные Google Maps.
Около 8:15 на проспекте Победы наибольшие пробки наблюдались в районе станций метро "Житомирская", "Святошин", а также Национального цирка Украины по направлению к центру.
Также местами "стоит" улица Вадима Гетьмана, проспект Леся Курбаса и далее - проспект Космонавта Комарова, улица Щусева в районе метро "Дорогожичи", улица Юрия Ильенко, часть улицы Сечевых Стрельцов, улица Семена Скляренко. В центре также несколько затруднено движение на бульваре Тараса Шевченко.
Затруднено движение и на Набережном шоссе, проспекте Героев Сталинграда, местами - на Северном мосту, на подъезде к мосту Метро с левого берега, моста Патона, Дарницком мосту, на подъезде к Южному мосту со стороны левого берега.
Ранее мы писали о том, что, трасса "Киев-Одесса" частично заблокирована.
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