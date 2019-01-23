Біля Красногорівки бойовики били з гранатометів та стрілецької зброї [ Редактировать ]
До подій на Сході України. Чотири ворожих обстріли зафіксовано на Донбасі минулої доби. Окупанти били з гранатометів та стрілецької зброї поблизу селища Золоте-4, а також у районі Красногорівки і на приморській ділянці фронту.
У відповідь армійці знищили двох бойовиків. Напередодні найманці відкрили вогонь по представниках ДСНС, які розміновували територію для ремонтних робіт на газогоні поблизу Мар'їнки.
Поранення отримав сержант служби цивільного захисту. Найманці продовжували стріляти, щоб не допустити до нього лікарів.
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