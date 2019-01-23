На всі провокації ворога українські захисники адекватно відповідають - застосовуючи дозволені калібри. Наш кореспондент Ігор Левенок побував на одній з гарячих ділянок лінії зіткнення шахті Бутівка. Його репортаж - із передових позицій.

Шахта "Путилівська", більше відома як Бутівка. До війни тут видобували близько двадцяти тон вугілля на рік. Нині ж це одне з найнебезпечніших місць на фронті. Скрізь суцільні руйнування. Фактично цю місцевість ворог обстрілює з чотирьох боків. Тут нема жодного клаптика землі, куди б не прилетів смертоносний метал.

Дмитро обороняв шахту ще у п'ятнадцятому. Каже, з того часу тут змінилося усе. Коли знову потрапив на Бутівку - місцевість навіть не впізнав.

"Все стояло, стени били, а сейчас все разбито, поразбивали все. - А сколько людей погибло? - Да тут очень много людей погибло", - говорить Дмитро військовослужбовець збройних сил України.

Ділянка землі зо пів гектара, і кілька споруд, у яких немає жодної уцілілої стіни. Це те, що захищають армійці у напівоточенні. Проте утримувати цю позицію надзвичайно важливо, адже вона відкриває ворогові шлях до Авдіївки.

"Стоять и сдержать! І если даже буде наступление, ми дамо гідну відсіч, ми їх сюди не пустимо", - говорить Дмитро, військовослужбовець збройних сил України.

Бійці розповідають: нині ситуація на Бутівці більш-менш спокійна. Бодай артилерію та міномети ворог не застосовує. Утім, окопна війна триває. Й тиша тут вельми оманлива. Час від часу лунають кулеметні черги. Не рідко прилітають гранати.

"Тут дуже небезпечно. Ось цинк поставили - дві-три хвилини й бамц прострелили. Ось токо виставили манекен дві-три минути і того хлоп".

Справжнє лихо на крайніх позиціях це кулі снайперів. До ворога лічені метри. І стріляють окупанти прицільно. Кулі залітають крізь маленькі шпаринки. У жовтні на цьому місці загинула Олеся Бакланова - дев'ятнадцятирічна дівчина з Луганщини.

Бойового духу наші солдати не втрачають. Та запевняють перемога неодмінно буде.

"Привіт, патріотам, які знаходять ся по той бік на окупованих територіях! Ми не забуваємо про вас. Кожен день хлопці стоять тут на захисті Вітчизни. Але прийде день і ми будемо разом. Слава Україні", - говорить позивний "Дим", військовослужбовець збройних сил України.