До кінця дня хурделиця буде посилюватись

Атмосферний циклон із заходу накрив і Черкащину короткочасну відлигу змінили морози та потужні снігопади. Уже з ночі область засипає. За прогнозами синоптиків, шар снігу може місцями сягнути 20 сантиметрів.

Разом із заметілями негода принесла і поривчастий вітер. До кінця дня хурделиця буде посилюватись, кажуть у ДСНС.