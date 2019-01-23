Черкащину накрило потужними снігопадами [ Редактировать ]
Атмосферний циклон із заходу накрив і Черкащину короткочасну відлигу змінили морози та потужні снігопади. Уже з ночі область засипає. За прогнозами синоптиків, шар снігу може місцями сягнути 20 сантиметрів.
Разом із заметілями негода принесла і поривчастий вітер. До кінця дня хурделиця буде посилюватись, кажуть у ДСНС.
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