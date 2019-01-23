В среду, 23 января, около 4 утра, на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады.

В настоящее время организован поиск пропавшего военнослужащего, сообщили в 79-й десантно-штурмовой бригаде Николаев в Facebook.

Отмечается, что принимаются меры по скорейшему установлению места нахождения пропавшего бойца.

Ранее мы сообщали о том, что на Донбассе зверски убили двух военных.