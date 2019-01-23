ВПС США почали патрулювати Чорноморське узбережжя [ Редактировать ]
Літак радіоелектронної розвідки США почав патрулювати Чорноморське узбережжя. Місія судна Boeing RC-135V стартувала сьогодні зранку. Літак облітає узбережжя окупованого Криму та чорноморське узбережжя Росії поблизу Новоросійська.
Базується цей Boeing на авіабазі Суда Бей на острові Крит у Греції. Літак має спеціальне радіотехнічне обладнання і призначений для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.
Нагадаємо, зараз у Чорному морі знаходиться також ракетний есмінець Donald Cook військово-морського флоту США, який від початку тижня перебуває у порту Батумі.
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