Літак радіоелектронної розвідки США почав патрулювати Чорноморське узбережжя. Місія судна Boeing RC-135V стартувала сьогодні зранку. Літак облітає узбережжя окупованого Криму та чорноморське узбережжя Росії поблизу Новоросійська.

Базується цей Boeing на авіабазі Суда Бей на острові Крит у Греції. Літак має спеціальне радіотехнічне обладнання і призначений для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

Нагадаємо, зараз у Чорному морі знаходиться також ракетний есмінець Donald Cook військово-морського флоту США, який від початку тижня перебуває у порту Батумі.