Дебати в ПАРЄ щодо російській агресії в Керченській протоці почнуться сьогодні об 11:00 за Київським часом - про це написав голова української делегації, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, проект резолюції, яку ухвалять за підсумками, загалом адекватно відображає ситуацію. Питання лише в тому, чи визнає ПАРЄ факт, що моряки є військовополоненими. Цей статус військовополонених, щонайменше, дозволить надавати кваліфіковану медичну та правову допомогу нашим морякам.

Зараз ними опікується група з 30 адвокатів, її керівник - відомий російський правозахисник Микола Полозов.

"Нужно назвать вещи своими именами: военнопленных - военнопленными, вооруженный конфликт - вооруженным конфликтом, Россию - страной агрессором. Вопросы освобождения лежат не в юридической плоскости, а только в политической, и все зависит от одного человека", - наголосив Микола Полозов, адвокат.