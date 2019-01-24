Родичі полонених моряків закликали ПАРЄ визнати російську агресію [ Редактировать ]
Дебати в ПАРЄ щодо російській агресії в Керченській протоці почнуться сьогодні об 11:00 за Київським часом - про це написав голова української делегації, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, проект резолюції, яку ухвалять за підсумками, загалом адекватно відображає ситуацію. Питання лише в тому, чи визнає ПАРЄ факт, що моряки є військовополоненими. Цей статус військовополонених, щонайменше, дозволить надавати кваліфіковану медичну та правову допомогу нашим морякам.
Зараз ними опікується група з 30 адвокатів, її керівник - відомий російський правозахисник Микола Полозов.
"Нужно назвать вещи своими именами: военнопленных - военнопленными, вооруженный конфликт - вооруженным конфликтом, Россию - страной агрессором. Вопросы освобождения лежат не в юридической плоскости, а только в политической, и все зависит от одного человека", - наголосив Микола Полозов, адвокат.
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