Протести у Венесуелі: на вулицях з'явилися барикади [ Редактировать ]
Нові масові протести охопили Венесуелу. Люди виступають проти президента Ніколаса Мадуро.
У Каракасі минулої ночі демонстранти побилися із поліцією. Останні - застосували сльозогінний газ.
За інформацією місцевих журналістів, унаслідок сутичок уже загинули двоє людей.
У столиці Венесуели протестувальники будують барикади та б'ють у каструлі. У місті Сан-Фелікс натовп підпалив статую колишнього президента Венесуели Уго Чавеса.
Народ вийшов на вулиці - за закликом опозиції - обурений спустошливою кризою, яка панує в країні.
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