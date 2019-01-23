Нові масові протести охопили Венесуелу. Люди виступають проти президента Ніколаса Мадуро.

У Каракасі минулої ночі демонстранти побилися із поліцією. Останні - застосували сльозогінний газ.

За інформацією місцевих журналістів, унаслідок сутичок уже загинули двоє людей.

У столиці Венесуели протестувальники будують барикади та б'ють у каструлі. У місті Сан-Фелікс натовп підпалив статую колишнього президента Венесуели Уго Чавеса.

Народ вийшов на вулиці - за закликом опозиції - обурений спустошливою кризою, яка панує в країні.