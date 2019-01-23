Бездомная кошка стала причиной частичного паралича британской блогерши, девушка всего лишь погладила животное, сообщает Daily Mail.

Жительница британского города Саутпорт 24-летняя Джемма Берч поехала в Португалию в отпуск и там приютила бездомную кошку. Она пускала животное к себе в номер и поила его молоком. В последний день отпуска девушке стало плохо, а в самолете по дороге домой она потеряла сознание. Врачи обнаружили у девушки кампилобактерии, живущие в сырой курятине. Девушка утверждает, что не ела никаких сомнительных продуктов. Тогда специалисты пришли к выводу, что девушку инфицировала кошка.

После недели в больнице и улучшения состояния, девушка проснулась ночью потому, что упала в кровати. У нее констатировали синдром Гийена–Барре, при котором инфекция повреждает нервную систему и приводит к параличу. Берч не могла ходить, не контролировала кишечник, мочеиспускание и даже руки. Только спустя 14 месяцев терапии девушка снова могла ходить.

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