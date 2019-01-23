Наступ на свободу слова. В Україні зафіксували 86 випадків фізичної агресії проти журналістів у 2018 році. Про це розповіли в Національній спілці журналістів України.

За даними організації - на 50 відсотків збільшилася кількість нападів на жінок-працівників ЗМІ. Лідерами за кількістю інцидентів з побиттям медійників стали Київська, Дніпропетровська та Одеська Області. У третині випадків - фізичну силу проти журналістів застосовували чиновники та правоохоронці.

"Ми вважаємо, що в Україні має бути культура поваги до роботі журналістів. Звичайно, ми закликаємо і вимагаємо, що журналісти мають дотримуватися професійних стандартів, мають дотримуватися журналістської етики. Водночас, ми вважаємо що ця відповідальність має відбуватися у цивілізований спосіб і ми не повинні шокувати і наших іноземних колег, і міжнародних колег такою кількістю інцидентів - 175 за два роки, 89, 86 кожного року", - стурбований Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.

Жодних зрушень за понад 2 роки і в розслідуванні справи про підпал нашої новинної служби.

Нагадаємо, невідомі здійснили напад на редакцію "Подробиць" 4 вересня 2016. У будівлі в цей час перебували понад 50 співробітників. Кілька людей серйозно постраждали. Була знищена телевізійна студія і виробнича техніка. У поліції атаку кваліфікували як підпал та хуліганство. Але згодом - додали статтю - терористичний акт. І передали розслідування в СБУ.