Наступ на свободу слова: в Україні продовжується тиск на журналістів - ЗМІ [ Редактировать ]
Наступ на свободу слова. В Україні зафіксували 86 випадків фізичної агресії проти журналістів у 2018 році. Про це розповіли в Національній спілці журналістів України.
За даними організації - на 50 відсотків збільшилася кількість нападів на жінок-працівників ЗМІ. Лідерами за кількістю інцидентів з побиттям медійників стали Київська, Дніпропетровська та Одеська Області. У третині випадків - фізичну силу проти журналістів застосовували чиновники та правоохоронці.
"Ми вважаємо, що в Україні має бути культура поваги до роботі журналістів. Звичайно, ми закликаємо і вимагаємо, що журналісти мають дотримуватися професійних стандартів, мають дотримуватися журналістської етики. Водночас, ми вважаємо що ця відповідальність має відбуватися у цивілізований спосіб і ми не повинні шокувати і наших іноземних колег, і міжнародних колег такою кількістю інцидентів - 175 за два роки, 89, 86 кожного року", - стурбований Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.
Жодних зрушень за понад 2 роки і в розслідуванні справи про підпал нашої новинної служби.
Нагадаємо, невідомі здійснили напад на редакцію "Подробиць" 4 вересня 2016. У будівлі в цей час перебували понад 50 співробітників. Кілька людей серйозно постраждали. Була знищена телевізійна студія і виробнича техніка. У поліції атаку кваліфікували як підпал та хуліганство. Але згодом - додали статтю - терористичний акт. І передали розслідування в СБУ.
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