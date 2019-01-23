Яке явище зафіксували на Місяці? Скільки важить найменший у світі автомат? Та чому у США не працював аеропорт? Про це та інше - в нашому огляді.

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Над Ла-Маншем продовжуються пошуки зниклого літака, на борту якого перебував футболіст англійського клубу "Кардіфф Сіті" Еміліано Сала. Повітряне судно зникло напередодні. Востаннє на радарах його бачили на відстані 30 кілометрів від британських островів. До пошуків долучилися служби екстреної допомоги нормандських островів, проте знайти хоча б уламки літака досі не вдалося.

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У Мадриді сотні водіїв перекрили автомагістралі на знак протесту проти онлайн-сервісу "Убер". Мітингувальники скаржаться - "Убер" занижує ціни на послуги, що призводить до нечесної конкуренції на ринку, а тому водії звичайних сервісів таксі залишаються без роботи. Іспанська влада пообіцяла врегулювати питання цін на таксі, проте до конкретних дій поки не перейшла.

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Надшвидкісний потяг Hyperloop запустять у комерційне використання вже у 2022 році. Про це заявив генеральний директор компанії Дірк Алборн в інтерв'ю телеканалу CNBC. Він також натякнув, що охочі можуть взяти участь у тестах новітнього поїзда вже до кінця року. Однак для цього мають підписати відповідну угоду з відмовою від претензій. Насамперед "Гіперпетлю" протестують на території Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Аеропорт "Ньюарк" у штаті Нью-Джерсі призупинив роботу через безпілотники. Два дрони помітили над приватним летовищем Тетерборо, яке розташоване неподалік від "Ньюарка". Вони летіли на висоті одного кілометра. Інформацію про безпілотники передали в правоохоронні органи. Рейси відновили невдовзі після інциденту. Та керівництво аеропорту спільно з правоохоронними органами розпочало розслідування. Аеропорт "Ньюарк" входить до десятки найбільш завантажених аеропортів США.

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Найменший у світі автомат представила німецька компанія з виробництва зброї. MPX Copperhead важить усього 2 кілограми, а його довжина не перевищує 37 сантиметрів. Автомат представлений у двох варіантах - для військового та цивільного використання. У продаж він надійде вже найближчим часом.

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Надпотужні телескопи зафіксували падіння метеориту на Місяць. Надзвичайне явище побачили і деякі люди, коли спостерігали за місячним затемненням. Метеорит впав у західній частині видимої частини супутника, в районі кратера Бюргі. Спеціалісти відзначили: падіння небесних тіл на Місяць - не рідкість, проте побачити таке явище пощастило лише напередодні.