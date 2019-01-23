Влада має зупинити скасування мораторію на експорт лісу-кругляку із України, - про це журналістам у кулуарах ПАРЄ заявив лідер "Радикальної партії України" Олег Ляшко. За словами політика скасування мораторію вдарить по нашій економіці, а тисячі українців можуть залишитися без роботи.

"Зараз уряд почав принизливу процедуру відмови фактично від мораторію на вивезення лісу-кругляку із України - це мільярдні втрати для українського бюджету, це закриття сотень підприємств по Україні - десятки тисяч людей залишаться без роботи, будуть вимушені по Польщах їздити, шукати де працювати.

Я не дам нікому рахувати наші гроші. Хочете заробляти з українцями - приводьте і створюйте нові робочі місця, новітні технології і давайте можливість українцям заробляти", - наголосив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії України".