У Британії продуктова паніка. Люди масово запасаються продуктами на випадок перебоїв із постачанням після Брекзиту. Покинути Євросоюз країна має вже за два місяці, але домовитися про впорядковане розлучення політикам досі не вдалося.

Як перестраховуються британці в очікуванні хаосу - із Лондона розкаже Світлана Чернецька.

Спеціальна доставка для пенсіонерки Лінди Маял. Вона замовила "брекзит-бокс". Це - запас продуктів на місяць. Лінда не хоче, щоби "Брекзит" застав її зненацька.

"Я просто непокоюся, що можливі перебої з продуктами. Найімовірніше, ціни підскочать, і хто знає, чи все буде доступне на ринку. Ситуація буде надто складна після "Брекзиту", і я не хочу ризикувати", - говорить Лінда Маял, жителька Вейкфілду.

У коробці Лінди - готова їжа, фільтр для води та рідина для запалювання. Джеймс Блек наповнив її найпопулярнішими в Британії стравами. Тут індійське каррі, мексиканське чилі та італійська паста. Усього - понад сто порцій.

"Ніхто в цій країні не розуміє, чим закінчиться "Брекзит". Навіть уряд не контролює цей процес. Тож я раджу людям взяти контроль в свої руки. І не обов'язково купувати мій "брекзит-бокс". Підіть в магазин, запасіться рисом та макаронами - щоби бути готовими до всього", - зазначив Джеймс Блейк, засновник brexit-box.

Джеймс вже продав сотні таких коробок. І що ближче 29 березня - дата "Брекзиту" - то більше замовлень. Переживання людей має серйозне підґрунтя. Зважаючи на політичні суперечки між урядом та парламентом - стає дедалі вірогідніше, що вихід країни з ЄС буде хаотичним. А це означатиме перебої з експортом і зникнення деяких продуктів з полиць магазинів - що стане катастрофою для багатьох в країні, зокрема, і цієї лондонської піцерії.

"Наша найпопулярніша піца - "Маргарита" - постраждає найбільше. Адже помідори, моцарелу та борошно для неї ми доставляємо з італійського Наполі. І я не уявляю, як ми зможемо все це отримувати в умовах, коли Британія та ЄС розірвуть відносини без жодних домовленостей на майбутнє", - стурбований Олівер Кенні власник піцерії у Лондоні.

Олівер сподівається, що "Брекзиту" все ж не буде. І робить все можливе, щоб так і сталося. Зокрема, зараз пропонує 25-відсоткову знижку усім клієнтам, які напишуть листа до свого депутата з проханням про другий референдум.