Протести у Венесуелі: лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "виконувачем обов'язків президента" [ Редактировать ]
Голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "виконувачем обов'язків президента", замість Ніколаса Мадуро. Про це він заявив під час мітингу прихильників опозиції в Каракасі.
Гуайдо підтримала Національна асамблея. А також визнали США, Канада та ще низка країн Південної Америки. Дональд Трамп, зокрема, заявив, що застосує всі економічні й дипломатичні інструменти, щоб відновити демократію у латиноамериканській країні.
Мадуро, у відповідь - розірвав дипломатичні відносини зі США. Вашингтон цього визнавати не збирається, бо, мовляв, "екс-президент" таких повноважень уже не має. Сам Мадуро складати повноваження не збирається і закликає своїх прихильників виходити на вулиці.
Масові антиурядові протести через економічний занепад не вщухають у Венесуелі з понеділка. Жертвами сутичок стали 16 людей.
по теме
Протести у Венесуелі: на вулицях з'явилися барикади
Обурені спустошливою кризою, яка панує в країні, демонстранти вийшли на вулиці за закликом опозиції
Жителі Болграда протестують проти політичного переслідування мера Сергія Димитрієва
До апеляційного суду приїхали з півсотні болградців. Вони кажуть: Сергій Димитрієв - найкращий міський голова за останнє десятиріччя, а розслідування проти нього, - називають політичним замовленням
Юрий Бойко подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты
Народный депутат Украины Юрий Бойко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на выборах президента Украины
Протести у Франції: хто стоїть за "жовтими жилетами"?
Протести "жовтих жилетів" підігріваються з-за кордону, - переконані у французькому уряді
В Сербии прошли массовые протесты против президента
В субботу, 5 января, в сербских городах Белград, Крагуевац, Нови-Сад и нескольких других уже четвертую субботу проходят акции протеста против политики президента Александра Вучича