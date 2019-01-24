Голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "виконувачем обов'язків президента", замість Ніколаса Мадуро. Про це він заявив під час мітингу прихильників опозиції в Каракасі.

Гуайдо підтримала Національна асамблея. А також визнали США, Канада та ще низка країн Південної Америки. Дональд Трамп, зокрема, заявив, що застосує всі економічні й дипломатичні інструменти, щоб відновити демократію у латиноамериканській країні.

Мадуро, у відповідь - розірвав дипломатичні відносини зі США. Вашингтон цього визнавати не збирається, бо, мовляв, "екс-президент" таких повноважень уже не має. Сам Мадуро складати повноваження не збирається і закликає своїх прихильників виходити на вулиці.

Масові антиурядові протести через економічний занепад не вщухають у Венесуелі з понеділка. Жертвами сутичок стали 16 людей.