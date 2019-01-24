Какие продукты вызывают преждевременную смерть [ Редактировать ]
Даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%. При этом часто употребление жареной рыбы или морепродуктов приближает летальный исход на 7%, заявили ученые из США.
Специалисты провели эксперимент с участием 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. За их здоровьем наблюдали более 18 лет. За это время ученые оценивали влияние на состояние различных систем организма 122 продуктов питания с учетом порций и частоты употребления пищи. Выяснилось, что те, кто ел одну или несколько порций жареной пищи в день, на 8% чаще попадали в группу риска от болезней сердца, чем те, кто не употреблял жареные продукты, передает "Корреспондент".
В начале эксперимента ученые полагали, что жареные морепродукты не будут так негативно влиять на здоровье, учитывая их обогащенность полезными веществами в сыром виде. Однако исследование показало, что любая жареная пища ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы и может привести к развитию диабета. Главный вред жареных продуктов заключается в самом процессе их приготовления. Так, например, при использовании оливкового масла негативный эффект для здоровья снижается.
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