В поселке Новая Водолага Харьковской области мужчина обстрелял автобус из пистолета. Об этом Vgorode сообщали в областном Главном управлении Нацполиции.

Инцидент произошел вечером 23 января. Оказалось, что 56-летний водитель Toyota возмутился тем, что автобус, который развозил рабочих после смены, заблокировал его автомобиль на парковке возле магазина. Мужчина начал выяснять отношения с 64-летним водителем служебного автобуса, но быстро перешел от слов к действиям: выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в сторону транспорта. К счастью, пистолет был травматическим, а пули - резиновыми.

Пули попали в случайного прохожего и разбили стекло в служебном транспорте. После этого водитель автобуса, 41-летний пассажир маршрутки и раненный 39-летний прохожий кинулись на обидчика. Завязалась драка. В результате конфликта в районную больницу медики доставили всех четырех участников потасовки. Водитель автобуса получил ушиб лица; пассажир - ушиб головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга; случайный прохожий - закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и ожог брюшной стенки.

После оказания медицинской помощи их отпустили домой, а стрелок оказался на больничной койке: его госпитализировали в хирургическое отделение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами. Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

На днях семейная ссора закончилась стрельбой по прохожим.