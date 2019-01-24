Демократи перешкоджають Трампу звернутися до нації [ Редактировать ]
Демократи не дозволять Дональдові Трампу виступити у Конгресі з традиційним щорічним зверненням "Про становище країни", допоки у США триває шатдаун, - про це заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.
Промова була запланована на 29 січня, і Трамп не збирався змінювати дату. А тепер каже - знайде альтернативний спосіб звернутися до американців.
Уже понад місяць у США через незатверджений бюджет не працюють уряд та федеральні відомства. Причина цього - розбіжності щодо зведення стіни на кордоні з Мексикою.
Напередодні відправлені в неоплачувані відпустки держслужбовці влаштували протест у будівлі Конгресу. Щоб не порушувати правила, які забороняють приносити з собою транспаранти, послання президентові та Конгресу вони написали на пластикових тарілках.
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