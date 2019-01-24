"Жовті жилети" планують іти у Європарламент. Учасники протестного руху вже офіційно представили перелік своїх кандидатів для участі у травневих виборах, - про це повідомила радіостанція France Info.

За її даними, список отримав назву "Об'єднання громадської ініціативи". Його очолила 31-річна медсестра з нормандського департаменту Ер.

Нагадаємо, протести "жовтих жилетів" у Франції тривають уже понад 2 місяці. Спочатку мітингувальники вимагали скасувати анонсоване підвищення цін на пальне. Коли ж уряд задовольнив їхні вимоги - захотіли розпуску парламенту та відставки президента Еммануеля Макрона.