"Жовті жилети" балотуватимуться у Європарламент [ Редактировать ]
"Жовті жилети" планують іти у Європарламент. Учасники протестного руху вже офіційно представили перелік своїх кандидатів для участі у травневих виборах, - про це повідомила радіостанція France Info.
За її даними, список отримав назву "Об'єднання громадської ініціативи". Його очолила 31-річна медсестра з нормандського департаменту Ер.
Нагадаємо, протести "жовтих жилетів" у Франції тривають уже понад 2 місяці. Спочатку мітингувальники вимагали скасувати анонсоване підвищення цін на пальне. Коли ж уряд задовольнив їхні вимоги - захотіли розпуску парламенту та відставки президента Еммануеля Макрона.
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