Украинских моряков Андрея Артеменко, Василия Сороку и Андрея Эйдера переводят в Лефортовское СИЗО, где отсутствуют надлежащие условия для их дальнейшего лечения. Об этом сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.



Она также добавила, что согласно заключению, предоставленному Россией, состояние здоровья трех раненых удовлетворительное, но из альтернативных источников известно, что это не так.



"Обеспокоена этой ситуацией и считаю, что перемещение украинских военнопленных представляет угрозу для дальнейшего выздоровления и скорейшего освобождения. Поэтому обратилась к чиновникам (Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину и к и.о министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун - ред.) с просьбой принять меры по обеспечению неотложного медицинского обследования, лечения и реабилитации",- акцентировала Денисова.



Напомним, российские силовики задержали 24 членов экипажа кораблей ВМС Украины после захвата 25 ноября трех украинских кораблей в Керченском проливе. ВМС Украины сообщили, что 25 ноября пограничные корабли России совершили агрессивные действия против кораблей ВМС Украины, которые переходили из украинского порта Одессы в украинский порт Мариуполь на Азовском море. Российский пограничный катер "Дон" совершил таран рейдового буксира ВМСУ "Яны Капу".



Управление ФСБ России по Крыму утверждает, что три украинских военных корабля 25 ноября "незаконно пересекли госграницу России" и осуществляли "опасные маневры" на пути к Керченскому проливу. Сейчас в РФ продолжаются судебные процессы в отношении украинских моряков.