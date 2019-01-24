Вчера вечером в селе Забродь Хустского района пьяный мужчина застрелил брата из ружья, сообщает "УНН".

"Правоохранители установили, что около 20 часов в доме возник семейно-бытовой конфликт между двумя родными братьями возрасте 40 и 56 лет. Во время ссоры старший из братьев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил охотничье ружье (оружие незарегистрировано - ред.), выстрелил через дверь и попал брату в голову и плечо. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство - ред). Подозреваемый задержан в порядке ст.208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему будет выбирать суд.

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