Пьяный мужчина выстрелил в дверь и убил брата [ Редактировать ]
Вчера вечером в селе Забродь Хустского района пьяный мужчина застрелил брата из ружья, сообщает "УНН".
"Правоохранители установили, что около 20 часов в доме возник семейно-бытовой конфликт между двумя родными братьями возрасте 40 и 56 лет. Во время ссоры старший из братьев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил охотничье ружье (оружие незарегистрировано - ред.), выстрелил через дверь и попал брату в голову и плечо. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство - ред). Подозреваемый задержан в порядке ст.208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему будет выбирать суд.
Ранее мы сообщали, что отец застрелил сына из-за отказа в сексе.
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