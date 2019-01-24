Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Утес

Вы очень оптимистичный человек, быстро адаптируетесь к изменениям и новой среде, легко находите общий язык с людьми, из-за чего вам не нравится находиться в одиночестве. Вы страстный человек, в вашей голове всегда тысячи новых идей.

Кошка

Вы довольно методичный человек, вам нравится стабильность. Для вас психический и эмоциональный баланс - это синоним личностного развития. Вы ответственный человек, всегда держите свое слово.

Лицо

Вы очень креативный человек. Для вас самое важное в жизни - интуиция, мудрость, счастье и удовлетворение вашего неутомимого любопытства. В ваших глазах мир полон открытий! У вас отличный вкус и высокая восприимчивость к искусству, поэзии, музыке и литературе.

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