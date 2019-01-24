Известный украинский певец Олег Винник в очередной раз порадовал своих поклонниц трогательным поступком. Артист осуществил мечту своей юной фанатки - 14-летней Кристины.

Соответствующее слайд-шоу было опубликовано в Украинском обозревателе новостей.

Девочка стала одной из участниц спецпроекта, в котором осуществляют мечты героев. Так, Кристина увиделась с Олегом Винником в студии шоу и в гримерке.

Известно, что у Кристины непростая судьба - ее родители разошлись и она живет с бабушкой в селе Водяное Харьковской области.

Девочка увлеклась пением, поэтому ее кумир оценил талант юной поклонницы.

"Буду объективным: голос есть. Открытый, красивый, мягкий. Будущее есть, только надо работать", - признался Олег Винник.

Отметим, что свои песни Кристина записывает на мобильный телефон и выкладывает в социальные сети. В школе девочка выступает на всех мероприятиях и концертах. Кристина начала петь в раннем детстве с тех пор это ее главное увлечение.

Напомним, известный певец Dan Balan признался в своих чувствах к Тине Кароль в прямом эфире популярного телешоу.