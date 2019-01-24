Умерла старейшая женщина Украины [ Редактировать ]
Старейшая женщина и самая старая схимонахиня Украины скончалась в возрасте 107 лет. Женщина проживала в Женском ставропигиальном монастыре в честь Афонской иконы Божьей матери в урочище Кипячее Малинского района Житомирской области. Об ее смерти сообщил внук - отец Роман Барановский (Роман Лилия) в Facebook.
"Сегодня отошла в Вечность схимонахиня Иоанна в возрасте 107 лет, она пережила две мировые войны, голодомор и 18 лет была в ссылках за любовь к Украине", - написал священник в соцсети.
Схимонахиня Иоанна, а в миру - Мария Дмитриевна Мороз, родилась в селе Малый Кучуров Заставнивского района Черновицкой области 25 марта 1911 года.
В 99 лет Мария Мороз стала инокиней. Затем отец Роман забрал ее в женский монастырь в Кипячее, где она приняла постриг в монахини, а затем - в схимонахини.
Как утверждают в монастыре, схимонахиня Иоанна - старейшая женщина Украины. В прошлом году она успешно перенесла операцию по удалению катаракты и зафиксировала еще один рекорд. В Житомирской областной клинической больнице им. Гербачевского это был первый случай, когда пациентке такого возраста провели оперативное вмешательство на глазах.
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