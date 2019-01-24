У Брюсселі показали українське кіно

Українське кіно у столиці Євросоюзу. Фільми наших режисерів цього тижня показували у головному культурному центрі Брюсселя - Бозар. Там відбувся фестиваль кіно країн Східного партнерства. Хто саме представляв Україну?