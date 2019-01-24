Тину Кароль признали лучшей актрисой [ Редактировать ]
Украинская певица Тина Кароль получила звание лучшей актрисы на международном кинофестивале SFAAF за роль в короткометражке Евгения Баранова "Бывшие".
Исполнительница воплотила на экране героиню, которая не может построить отношения со своим женихом из-за призраков ее бывших возлюбленных.
За эту роль Тина и получила награду международного кинофестиваля SFAAF за "Лучшую женскую роль".
Кроме того, короткометражный фильм был признан "Лучшим фантастическим короткометражным фильмом", завоевав главный приз фестиваля.
Напомним, в США огласили список номинантов на "Оскар".
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