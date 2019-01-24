Боксера Петра Очеретяного, которого подозревают в нанесении смертельной травмы работнику Управления государственной охраны во время конфликта в Киеве, снова взяли под стражу. Соответствующее решение принял 24 января Киевский апелляционный суд, сообщает пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

Суд удовлетворил жалобу Киевской местной прокуратуры N6, отменил постановление Печерского райсуда столицы о залоге и избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 марта 2019 года.

Отмечается, что после принятия решения суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале судебного заседания.

Напомним, 2 января в Киеве на Печерске ударом в голову был убит 26-летний сотрудник Управления госохраны Украины. Подозреваемый сам сдался полиции. Им оказался 36-летний Петр Очеретяный, бывший профессиональный боксер.