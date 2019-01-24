В Украине запускают дополнительные поезда (расписание) [ Редактировать ]
Украинская железная дорога начала назначать дополнительные поезда к 8 Марта. На дополнительные выходные, связанные с Международным женским днем, назначено уже шесть дополнительных поездов.
Известно, что назначен дополнительный поезд № 162/161 Николаев - Киев, который отправится из Николаева 6 марта, а из Киева 7 марта.
Дополнительные поезда № 191/192 Киев - Львов, № 223/224 Киев - Одесса, № 179/180 Киев - Днепр и № 167/168 Львов - Одесса отправятся в рейсы туда и обратно 8 марта.
Работа по назначению дополнительных поездов продолжается.
Напомним, в Канаде перевернулся и загорелся грузовой поезд.
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