В четверг, 24 января, суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. Приговор объявила коллегия Оболонского райсуда Киева.

"Назначить Януковичу окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы", - заявил судья Владислав Девятко.

В то же время, суд отклонил статью "пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы", которую также инкриминировали Януковичу.

В этом судьи признали экс-президента невиновным, потому что не увидели убедительных доказательств, свидетельствующих, что Янукович был проинформирован об окончательной цели незаконных действий россиян - аннексии Крыма.

Защита экс-президента настаивала на его невиновности и утверждала, что к аннексии Крыма привели действия не Януковича, а активистов Евромайдана и новой власти.

Заочное осуждение предусматривает, что Януковича арестуют для отбывания наказания в том случае, если удастся его задержать.

Сейчас приговор еще не действует. Он может быть обжалован в течение 30 дней и вступит в силу только в том случае, если никто не подаст жалобу.

Ранее мы сообщали о том, что Швейцария заморозила активы Виктора Януковича еще на один год.