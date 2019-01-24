Циклон з Балкан, який напередодні приніс снігові бурі на більшу території України, поступово відступає. Про це повідомляє Гідрометцентр. Сніжить сьогодні лише у Сумській, Харківській та Луганській областях. На півдні дощ. Але негода встигла наробити чимало лиха. Зокрема, за добу сталося 1200 ДТП. Тисячу двісті тільки офіційно зареєстрованих! Внаслідок цього, за інформацією Нацполіції, було травмовано 55 осіб, одна людина загинула.

У Кіровоградській області рятувальники всю ніч витягали машини, які застрягли у снігових заметах. Незважаючи на те, що через негоду було заборонено рух сімома трасами, у пастці опинилися майже 300 людей. Так само визволяти транспорт довелося і на Дніпропетровщині. Звільнили більше 70 автівок - це швидкі, вантажівки, легковики.

"По нашей области ограничения не вводились. Водились по смежным с нами областям в Кировоградской вводилось ограничения для грузового транспорта и по Полтавской обалсти", - говорить Артем Хижняк, начальник відділу технічного контролю Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

"У нас плюсова температура, сніг починає танути. Звертаюся до населення. Коли ви ходити по під дахами паркуєте свої автомобілі, що ці шари снігу, які накопичилися за час великих опадів, може з конструкцій будинків сповзати. Будьте вкрай уважні", - говорить Дар'я Гречищева начальник сектора зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ГСЧС України в Дніпропетровській області.