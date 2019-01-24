П'ятеро немовлят захворіли на кір одразу після народження. Це сталося у Львові. Малюки заразилися від своїх матерів, які захворіли ще до пологів. Львівська область найбільше постраждала від цього захворювання. Від початку року на кір тут захворіли понад півтори тисячі людей.

Ситуація загалом по країні складна настільки, що Мінохорони здоров'я не виключає оголошення епідемії. Втім, перед цим медичні чиновники планують скликати спеціальну комісію. Деталі - в нашому сюжеті.

В Україні лютує кір. 8 з половиною тисяч нових хворих та 5 летальних випадків від початку року - такі останні дані оприлюднили у МОЗ. Найскладніша ситуація у львівській області. Від початку року на кір там захворіли понад 1,5 тисячі людей, переважно діти. І сьогодні одразу трьох немовлят рятують у львівській дитячій клінічній лікарні.

"При скеруванні у дітей відмічалася висока гарячка, бо висипає якраз на фоні температури. Вони були у висипному періоді. Одразу вже прослуховувалися крипітуючі хрипи у легенях які є притаманні власне тільки пневмонії", - говорить Лариса Григоренко, лікар-неонатолог, лікуючий лікар комунальної міської дитячої клінічної лікарні Львова.

Як виявилося, п'ятеро малюків захворіли на кір одразу після пологів. На щастя, немовлята вже одужують. Двох навіть виписали з лікарні. Заразились діти від своїх матерів. А вони - припускають медики - інфікувалися ще до пологів. Кір дуже підступна хвороба, швидко поширюється. Ситуація - катастрофічна, вважають лікарі.

"Мы просто относимся к таким странам, где бушуют такие эпидеми, которых в цивилизованных уже давным-давно нет. И это не потому что наши люди такие плохие и отказываются от вакцинации, нет. Ничего подобного. У нас бесконечные перебои с поставками вакцин", - говорить Ольга Голубовська, лікар-інфекціоніст.

Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я тільки розмірковують, чи оголошувати про епідемію.

"Міністерство не оголосило епідемію кору, зараз є спалах кору - ми дивимося, які є показники. Ще одна людина у Харківській області, на жаль, померла від кору. І єдине, що ми можемо попередити цю хворобу - це вакцинуватися. В Україні є досить вакцин, вони якісні, вони в наявності для дітей", - говорить Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України.

Щоб хвороба відступила - потрібен чотирьохтижневий карантин в дитячих колективах. І не тільки дитячих, якщо мова йде про регіон, де вже лютує кір, кажуть лікарі. Натомість МОЗ пропонує провести вакцинацію 29 тисяч дітей у Львівській області вже у лютому.

"Якщо це відбувається таким хаотичним способом, то можна потрапити на вакцини сумнівної якості. Сам процес втрачає свою плановість і прогнозованість. З іншого боку, якщо це було відомо, а це було відомо, то має прямо зараз хтось нести відповідальність, який не прийняв це рішення. Теж було відомо 3 роки тому, що кількість вакцинованих у нас... - 40-50%", - говорить Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів.

У найближчі дні спеціальна комісія міністерства розгляне питання про оголошення епідемії кору.