Про це йдеться в звіті моніторингової місії

Озброєння бойовиків, розміщене з порушенням ліній відведення, зафіксували спостерігачі ОБСЄ. За допомогою безпілотників помічено 26 "Градів" на окупованій території Луганської області біля Хрустального.

Про це йдеться в звіті моніторингової місії. Також зафіксували три танки поруч із населеним пунктом Лобачеве та шість гаубиць на полігоні неподалік Мирного.

Окрім того, спостерігачі зауважили, що на постійному місці зберігання важкої зброї в окупованих районах Луганщини не вистачає 14 самохідних та 10 буксированих гаубиць і п'яти реактивних систем залпового вогню.