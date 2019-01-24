ОБСЄ зафіксували техніку бойовиків поза межами лінії відведення [ Редактировать ]
Озброєння бойовиків, розміщене з порушенням ліній відведення, зафіксували спостерігачі ОБСЄ. За допомогою безпілотників помічено 26 "Градів" на окупованій території Луганської області біля Хрустального.
Про це йдеться в звіті моніторингової місії. Також зафіксували три танки поруч із населеним пунктом Лобачеве та шість гаубиць на полігоні неподалік Мирного.
Окрім того, спостерігачі зауважили, що на постійному місці зберігання важкої зброї в окупованих районах Луганщини не вистачає 14 самохідних та 10 буксированих гаубиць і п'яти реактивних систем залпового вогню.
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