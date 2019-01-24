Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про ескалацію напруження в Азовському морі. В якій засудила російську агресію і закликала Москву негайно звільнити наших моряків. Більше знає Ірина Іванова, вона у Страсбурзі.

Текст резолюції про напруження на Азові готували швидко розгляд питання погодили лише в понеділок. Формулювання шліфували до останніх хвилин перед самими дебатами. Правку від українських делегації про визнання українських моряків військовополоненими довелося дещо змінити - обережні європейські політики остерігаються називати речі своїми іменами.

Під час обговорення правки на засіданні політичного комітету сторони зійшлись на компромісному варіанті. Резолюція вимагає ставитися до затриманих Росією українських моряків згідно з міжнародним правом, зокрема - Женевськими конвенціями.

"Те, що замінили посиланням на Женевську конвенцію пряму дефініцію щодо prisoners of war - військовополонених, в принципі залишається тим самим з юридичної точки зору, ну політично тут намагаються завжди, скільки я тут працюю, уникати різких формулювань. Тим не менше, це дуже важливо, що це буде зроблено", - говорить Володимир Ар'єв, голова української делегації в ПАРЄ.

Більшість європейських депутатів не лише підтримали у своїх виступах резолюцію, а й нагадали всій Раді Європи про злочини Росії.

"Я вважаю Україну молодою демократією, якій загрожує політика Росії. Це очевидно: анексія Криму, утиски кримських татар, незаконне будівництво мосту до Криму, що шкодить доступу суден до портів, стрільба та захоплення моряків. А ще проведення нелегальних виборів на Донбасі, збиття малайзійського Боїнга, отруєння Скрипаля, кібератаки та втручання у вибори в західних країнах. Ми маємо поглибити наші відносини з Україною, що моя країна і робить, крок за кроком посилюючи тиск на Росію", - говорить Дональд Андерсон, член британської делегації в ПАРЄ.

"Певний час тому саме Росія запропонувала гасло "Європа - наш дім", і ми дуже цьому зраділи. А тепер уявіть, у цьому спільному європейському домі один із мешканців вбиває іншого, тероризує решту. І як ми це називаємо? Невеличке напруження? Леді та джентльмени, це не маленьке напруження, і не його загострення. Це геополітична клептоманія", - говорить Еґідіюс Варейкіс, член литовської делегації в ПАРЄ.

Документ вимагає від Росії негайно звільнити затриманих українських моряків, надати їм належну медичну, правову чи консульську допомогу; забезпечити вільне судноплавство в регіоні; утриматися від агресії в суперечливих питаннях. Резолюцію підтримали більшістю голосів. 103 депутати За, 16 утримались, троє проти.

"Єдина можливість зупинити агресію, захистити Європу, відновити мир в Європі - це бути сильними, бути з Україною, підтримувати Україну, тому що сьогодні ми боремося за нашу і за вашу, за кожного з вас, свободу", - говорить Олег Ляшко.

"Дуже важливо, що в резолюції закріплена вимога допуску Комітету Червоного хреста, Комітету з запобігань тортурам до моряків, тому що ми і досі не маємо повної інформації про тих наших поранених, яких досі утримують у Матросской тишине", - говорить Ірина Геращенко, член української делегації в ПАРЄ.

Резолюція створює додаткові підстави для організації спостережної місії за судноплавством у Керченській протоці. Окрім того, дозволить Україні чіткіше відстоювати свою позицію в міжнародних судах.