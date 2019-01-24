Унікальний історичний скарб знайдено на Прикарпатті. Група місцевих жителів просто посеред лісу натрапили на цінні історичні документи, закопані в металевому бідоні. Про що йдеться у знайдених паперах? Та хто їх заховав у прикарпатських лісах? Знахідку побачили наші журналісти і зараз покажуть її нам.

Володимир розповідає: того дня із товаришами гуляли в лісі поміж селами Воронів та Руда, що в Рогатинському районі. Коли раптом поміж дерев помітили заіржавілий бідон від молока. Знахідку відкрили. І... не повірили власним очам.

"Відкрили, побачили документи, зразу назад і вирішили забрати і шукати відповідні органи, щоби це віддати", - розповідає Володимир Дзера, житель міста Рогатин.

"Були люди, які ризикували своїм життям, щоби закопати цей архів, щоб він не потрапив в руки ворога", - говорить Тарас Веркалець, житель міста Рогатин.

Бідон із документами чоловіки передали до місцевого музею. Там дослідили - ці матеріали розповідають про діяльність Української повстанської армії на теренах Львівщини, Тернопільщини і Закерзоння. Серед них - низка документів радянського зразка, трофеї, звіти та протоколи. А ще - фінансова звітність та касова документація УПА.

"Це є і накази, і листівки, якісь архівні дані Української повстанської армії, це є велика рідкість, що люди, які знайшли випадково цей бідон, вони принесли його до нашого музею і сказали що вони хочуть аби ці документи були офіційно опрацьовані і опубліковані в подальшому", - зазначила Ольга Блага, директорка Рогатинського музею "Опілля".

Науковці припускають - імовірно документи були передані для головнокомандувача УПА Романа Шухевича, який тривалий час перебував на Івано-Франківщині. Серед знайденого є унікальний шарж на нього, виконаний чорнилом. Більше стане відомо вже після реставрації та опрацювання паперів. Для цього їх найближчим часом передадуть до львівського музею "Тюрма на Лонцького".

"Знахідка таких архівів є по своєму унікальна, тому що вона розповідає, деталізує історію Українського визвольного руху. Особливо тішить те, що архів дуже добре збережений, але з ним потрібно буде ще працювати, потрібно буде що просушувати, готувати до реставрації і забезпечити його збереженість на десятки років", - говорить Руслан Забілий, генеральний директор Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького".

Уже зараз музейники з упевненістю можуть датувати архів - 1945 рік. Ці документи допоможуть доповнити сторінки історії новими цінними фактами. Після реставрації та опрацювання знайдені папери викладуть в інтернеті - в Архіві Українського визвольного руху. Нині у ньому вже понад 24 тисячі схожих документів.